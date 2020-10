In Gran Bretagna sono speranzosi e gli scienziati sperano di trovare il vaccino anti covid prima della Russia.

Il coronavirus continua a seminare terrore in tutti i Paesi e sono tante le nazioni che stanno lavorando da mesi sul vaccino che potrebbe porre la parola fine a questa pandemia. Tra queste c’è la Gran Bretagna che vuole battere sul tempo la Russia, ma sugli inglesi si sono abbattute molte critiche.

In Gran Bretagna la corsa al vaccino anti-Covid è stata presa come la corsa all’oro. Ai vertici tutti vogliono, e sono fiduciosi, essere i primi a trovare la cura per il coronavirus.

Per essere i primi, gli inglesi, secondo quanto riportato dalla BBC, hanno deciso di coinvolgere fino a 90 volontari sani per i test che potrebbero iniziare a gennaio. Il motivo è accelerare la corsa per ottenere la cura al virus.

Coronavirus, Inghilterra: cavie umane per trovare il vaccino

Il governo inglese è intenzionato a investire grosse somme di denaro per la scoperta del vaccino che cambierebbe le sorti del mondo. Secondo la BBC, i ricercatori britannici starebbero utilizzando piccole dosi di coronavirus per riuscire a scoprire la carica virale minima che ne causa l’infezione. Le persone che si sono sottoposte al test vanno da un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

La sperimentazione inizierà a gennaio presso il Royal Free Hospital di Londra, in collaborazione con l’azienda hVIVO. Prima di procedere, però, bisognerà avere l’approvazione delle autorità perché bisogna garantire la sicurezza dei soggetti che si sottopongono volontariamente al test.

“Non cerchiamo di far ammalare le persone, ma stiamo cercando di ottenere quel tanto che basta per poter rilevare ed eliminare il virus”, ha dichiarato Andrew Catchpole, il direttore scientifico di hVivo. Per portare a termine questo studio, però, gli scienziati hanno detto che bisogna pazientare e attendere almeno quattro mesi.

