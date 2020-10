Coronavirus, scatta il coprifuoco in Lombardia: multe fino a 3.000 euro. Fontana ha appena firmato l’ordinanza per il blocco agli spostamenti tra le 23 e le 5

Giro di vite in Lombardia. Per evitare che la situazione legata al Covid torni fuori controllo, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato mercoledì mattina l’ordinanza che pone in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. La disposizione sarà in vigore da giovedì e avrà valore per le prossime tre settimane (almeno per ora). Lo scopo è quello “di contrastare e contenere la diffusione del virus SarsCov2“.

La città di Milano si prepara quindi a veder annullata completamente la movida notturna, con un ritorno ad atmosfere simili allo scorso inverno. Misure necessarie anche per il sindaco Sala, che lancia l’allarme: “L’impennata di casi in Lombardia è preoccupante. Dobbiamo evitare che il virus possa attaccare una grande città o l’effetto sarà dirompente“. L’invito è per tutti i soggetti a rischio e gli over 65 “a restare a casa nelle prossime settimane”. Un richiamo alla responsabilità di tutti prima che sia troppo tardi.

Coronavirus, scatta il coprifuoco in Lombardia: multe salatissime per chi trasgredisce

Le disposizioni adottate dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana resteranno in vigore almeno fino al 13 novembre 2020. Verrà poi valutato in seguito al successivo decreto del presidente del Consiglio se estenderle ulteriormente o meno. La paura è che con l’avvicinarsi delle festività natalizie, se non dovesse esserci un adeguato contenimento delle positività, la situazione potrebbe diventare definitivamente compromessa.

Per quanto riguarda le multe per chi trasgredisce, la mano sarà pesantissima. Il mancato rispetto del coprifuoco dalle 23 alle 5, e delle altre misure previste dalla legge, sarà punito infatti con somme che variano dai 400 ai 3mila euro. Le cifre sono riportate all’interno del testo dell’ordinanza che entrerà in vigore a partire da giovedì.

Per i casi di insubordinazione più grave è prevista anche una denuncia penale.

