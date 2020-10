Coronavirus, Arcuri annuncia: “Presto faremo 200mila tamponi al giorno”. Un aumento dei controlli per contrastare la crescita dei contagi di questa seconda ondata

La seconda ondata di coronavirus si sta avviando pericolosamente verso un picco di contagi peggiore dello scorso inverno. I numeri parlano chiaro e si attestano sui 10.000 casi al giorno. A fare la differenza rispetto a marzo sono però l’alto numero dei tamponi, praticamente decuplicato rispetto ai primi periodi della pandemia. L’unico modo per cercare di prevenire le infezioni è tracciare le positività di ognuno e per farlo occorre individuare anche i famosi asintomatici. Il test PCR è il metodo più attendibile per verificare il Covid-19 e purtroppo ancora non è così disponibile da consentire a tutti di farlo. Si vedono file sempre più lunghe nei punti adibiti all’interno delle grandi città, con 4 o 5 ore di attesa per i drive in. Una situazione paradossale a cui il Governo sta cercando di mettere mano. A confermarlo è stato il commissario straordinario per il coronavirus, Domenico Arcuri, attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera.

“Presto forniremo alle Regioni la possibilità di processare almeno 200mila tamponi al giorno“.

“Facciamo ormai stabilmente oltre 100 mila test PCR al giorno e ci stiamo attrezzando per chiudere il gap fra domanda e offerta. Daremo alle Regioni molto presto la possibilità di arrivare a 200 mila tamponi al giorno. Stiamo chiudendo l’offerta pubblica per i test rapidi antigenici e ne compreremo 10 milioni, il doppio rispetto ai 5 inizialmente previsti“.

Arcuri poi aggiunge: “Verranno distribuiti nelle Asl, così come nelle scuole, nei porti, negli aeroporti e soprattutto ai medici di base. Il loro contributo sarà fondamentale per abbattere le abbondanti file che abbiamo visto in questo periodo. Dovremo ridargli la centralità della medicina del territorio“. L’idea è quella di sopperire in tale modo alle mancanze dei drive in, cambiando i luoghi in cui vengono svolti i test.

In relazione alle differenze con la prima ondata, il commissario straordinario sottolinea: “A marzo e aprile il virus circolava negli ospedali e nelle residenze per anziani. Oggi l’80% dei contagi avviene in casa. I ragazzi lo prendono fuori e lo portano in famiglia”.

Anche l’età dei contagiati è profondamente mutata: “La media degli infettati è sui 40 anni. Prima eravamo sui 70″.

Le proporzioni rispetto allo scorso inverno sono comunque meno gravi: “Siamo passati dal 24,9% di quota positivi, al 5,4% attuale. Ciò significa che se avessimo fatto gli stessi controlli lo scorso inverno avremmo avuto circa quarantamila contagi al giorno“.

