Calciomercato Milan, un big offerto ai rivali dell’Inter: i dettagli

Calciomercato Milan, un big offerto ai rivali dell’Inter. Il rinnovo del contratto tarda ad arrivare, e gli agenti pensano a soluzioni alternative

Il Milan è tra le squadre più in forma d’Europa. Dopo aver vinto il derby contro l’Inter, la squadra allenata da Stefano Pioli si trova ora in cima alla classifica di Serie A, grazie alle 4 vittorie ottenute nelle prime 4 partite. La squadra gioca bene, vince e convince.

Tutto perfetto, se non fosse che ci sono alcune dinamiche di calciomercato che rischiano di stravolgere il mondo Milan. Più che per le entrate o le uscite, sono i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori a preoccupare l’ambiente. Oltre a Donnarumma, infatti, anche Calhanoglu non ha ancora rinnovato il suo accordo con i rossoneri. Le ultime prestazioni del turco stanno facendo aumentare l’interesse da parte di diversi top club, tra cui l’Inter.

Calciomercato Milan, Calhanoglu offerto all’Inter? I dettagli

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Hakan Calhanoglu sarebbe stato offerto all’Inter. Il turco, dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane, è pronto a chiedere un cospicuo aumento d’ingaggio per rinnovare il suo contratto col Milan. La prossima sessione di calciomercato potrebbe diventare fondamentale in questo senso, con tantissimi top club pronti ad approfittare della situazione per strappare alla squadra di Pioli il suo numero 10. Tra queste c’è, appunto, anche l’Inter di Antonio Conte.

L’agente Stipic lo avrebbe offerto ai nerazzurri, anche se al momento non sembrano esserci i margini per una trattativa. In realtà, questa sembra più essere una mossa per metter pressione al Milan. L’ex Bayer Leverkusen, infatti, guadagna ora 2,5 milioni di euro, ma pare ne voglia almeno il doppio.

