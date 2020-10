La Juventus e il Barcellona tornano ad essere protagoniste del calciomercato. Dopo la trattativa per Pjanic, i blaugrana tentano di portare a compimento un altro scambio.

In casa Juventus c’è un giocatore che scalpita per tornare in campo e quando gli viene concessa la possibilità non riesce a incidere. Paulo Dybala, da super spalla di CR7 è finito ai margini della panchina e forse anche del progetto bianconero.

L’argentino vorrebbe restare per continuare a vincere titoli con la maglia bianconera, ma quest’anno la concorrenza in attacco è tanta. Kulusevski si è gia preso il posto da titolare e lo stesso è anche per Alvaro Morata che ieri sera ha trascinato i suoi alla vittoria mettendo a segno una doppietta contro la Dinamo Kiev.

Con il rientro di Cristiano Ronaldo e Chiesa e Bernardeschi in panchina, Paulo Dybala difficilmente riuscirà a vedere la luce in fondo al tunnel, così la società sta pensando di usarlo come pedina di scambio per arrivare a un altro top player.

Calciomercato Juve, scambio pazzesco col Barcellona: tifosi in delirio

In casa Barcellona c’è un altro giocatore che sta vivendo una storia simile a Paulo Dybala, le petit diable, ossia Antoine Griezmann. Il francese campione del mondo è rimasto in panchina per 90 minuti anche nell’ultima gara dei blaugrana e il malcontento cresce in lui.

Sia Paulo Dybala che Griezmann vogliono giocare e dunque, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it le due società, potrebbero imbastire una trattativa che prevede appunto uno scambio di pezzi pregiati.

La trattativa non è così semplice da portare a compimento ma con Dybala e Griezmann che reclamano spazio, le due società potrebbero cedere e decidere di accontentare i propri giocatori.

