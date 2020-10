Barbara D’Urso ha appena pubblicato una fotografia che sta facendo impazzire i social.

Barbara D’Urso é tra le donne più amate d’Italia. Parliamo infatti di una personalità esplosiva che da decenni calca il palcoscenico nazionale, essendo capace di riproporsi e di evolvere sempre in qualcosa di nuovo. Da subrette e contorno alla scena, piano piano la donna napoletana é riuscita a reinventarsi continuamente, fino ad attirare tutte la attenzioni su di sé. Dopo anni di TV, oggi é la regina indiscussa dei salottini più seguito, con Non è la D’Urso che la vede sempre più al centro dell’attenzione. Il suo modo schietto, franco e vicino a quello comune di parlare e di interfacciarsi col prossimo la rendono molto amata tra le persone.

Barbara D’Urso solo col reggiseno, scatto in intimo – FOTO

E di una donna che certamente non é più giovanissima, eppure riesce ancora a dire la sua per quanto concerne la bellezza del suo fisico e le forme del suo corpo. Pochi minuti fa la donna di origini napoletane ha pubblicato un selfie in cui è in intimo, un reggiseno bianco. La foto è qui in basso, presa dal suo account Instagram ufficiale.

