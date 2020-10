Among Us, il gioco del momento: perchè tutti ci giochiamo

Among Us è diventato in poco tempo il gioco più amato da grandi e piccini. Andiamo a scoprire i segreti del suo successo.

Durante questa seconda ondata di lockdown sta spopolando un gioco su Play Store ed App Store, staimo parlando di Among Us. Adatto a grandi e piccini, il gioco riunisce massimo dieci giocatori e che grazie ad una grafica rudimentale ed un gameplay facilmente intuibile sta facendo la fortuna dello sviluppatore InnerSloth, ma soprattutto della piattaforma Steam, che vende il gioco per PC a solamente 3,99€.

Video gameplay, screenshot di partite appena concluse sono tra i principali trend di Twitter, dove possiamo notare quanto sia grande il bacino d’utenza del videogioco di InnerSloth. Stanotte ha partecipato ad una partita pubblica anche a deputata democratica americana Alexandra Ocasio Cortez, con lo scopo di convincere quante più persone possibile a votare alle elezioni per la Casa Bianca del 3 novembre. Andiamo quindi a scoprire tutti i segreti del gioco che sta spopolando sul web.

Among Us, conquista il web: i segreti del gioco di InnerSloth

Il videogioco ha creato una vera e propria moda, che non si vedeva dall’uscita di Ruzzle o del più recente Pokemon Go. Il gioco, sviluppato da tre giovanissimi di Washington, ha avuto un successo improvviso, anche grazie ai numerosi streamer di Twitch.Tv che hanno deciso di portarlo sulla piattaforma di Amazon.

Un prodotto artigianale, imperfetto, che ha avuto il suo boom durante la pandemia scelto quasi per caso dalle star dello streaming. In Italia arriva e conquista la piattaforma grazie allo streamer Homyatol, famoso per le sue IRL oltre che portare diversi format da casa sempre su Twitch.

Il meccanismo è semplice, i giocatori catapultati nell’ormai famosa navicella spaziale, vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 10. Una volta avviata la partita ci saranno due “impostori” che avranno l’obiettivo di uccidere gli altri “crewmate“. Se però i “buoni” della navicella riusciranno a scoprire gli impostori, vinceranno la partita. Viceversa, se gli impostori riescono ad uccidere gli altri crewmate, allora avranno la meglio. Il gioco ha subito entusiasmato tutta la critica, con Vice che lo definisce “Non il gioco del 2020, ma il 2020 rappresentato in un videogioco“.

L.P.

