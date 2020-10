Livorno choc, aggrediti due vigili durante i controlli Covid

Aggrediti due vigili a Livorno: serata choc ieri a piazza Attias. I due agenti stavano controllando le norme anti-Covid quando si è scatenato l’inferno.

Polizia Municipale aggredita durante i controlli anti-Covid a Livorno: rissa choc nella serata di ieri. Come infatti riporta l’ANSA, due agenti sono stati feriti e sono finiti dritti al pronto soccorso. Uno ha rimediato addirittura la frattura delle costole con 20 giorni di prognosi, l’altro è stato invece refertato con sette.

Aggrediti due vigili a Livorno

Il caos si è scatenato quando una pattuglia della municipale e tre auto dei Carabinieri sono accorse a piazza Attias per la segnalazione di un assembramento. Nel tentativo di disperdere la folla e durante i controlli delle norme, è poi scattata la folle aggressione da parte di molti dei soggetti presenti.

Potrebbe interessarti anche —–> Coronavirus, Arcuri annuncia: “Presto faremo 200mila tamponi al giorno”

I carabinieri, infatti, hanno poi denunciato alla procura dei minori di Firenze. Su di loro cade l’accusa di resistenza al pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità quando sono state chieste per la multa da 400 euro per il mancato utilizzo della mascherina. Quando questi si sono visti avvicinare dagli agenti, forte della superiorità numerica, hanno iniziato ad opporsi con toni anche piuttosto violenti.

Ora sono tuttora in corso le indagini per identificare gli altri ragazzi che hanno preso parte alla bolgia. Sarebbero in totale una cinquantina i protagonisti, sui quali oltre l’aggressione pende anche i danni arrecati alle auto delle forze dell’ordine. Una situazione, in ogni caso, che da adesso riorganizzerà

Leggi anche —–> Covid, oltre 54mila denunce di contagi sul lavoro: 319 i morti