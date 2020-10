WhatsApp, ora si possono “spiare” gli altri utenti: svelato il trucco

Avete mai desiderato spiare i movimenti di una persona su WhatsApp? Con un trucco semplice e veloce, sarà possibile farlo: ecco come

WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più amata ed utilizzata di sempre. Grazie ai suoi continui aggiornamenti, permette ai propri utenti di compiere ormai qualsiasi azione. Dal semplici messaggi di testo ai contenuti multimediali preferiti da inviare ad amici, parenti e colleghi: ci sono sempre più opzioni a disposizione.

Alcune di queste, però, non sono disponibili. O almeno, non ufficialmente. Avete mai desiderato “spiare” i movimenti di una persona su WhatsApp? Dall’app non è possibile farlo, al massimo è possibile vedere l’ultimo accesso e il visualizzato. Esiste però un trucco molto semplice e veloce che permette di fare ciò. Basterà scaricare un’app esterna, completamente gratuita e funzionante.

WhatsApp, ecco il trucco per spiare gli altri utenti

Finalmente è possibile “spiare” gli altri utenti su WhatsApp. O almeno, monitorare i suoi movimenti all’interno dell’applicazione. Per fare ciò, basterà scaricare l’app non ufficiale Whats Tracker, sviluppata da terze parti e che promette di svelare tutto ciò che un altro numero su WhatsApp. Una volta aver scaricato il software, vi basterà registrarvi ed inserire il numero di telefono della persona che volete spiare.

L’app si occuperà poi di tutto il resto. Tra le funzioni disponibile, si può vedere quando la persona selezionata entra ed esce la chat, con tanto di orario riportato. Volendo, è possibile addirittura attivare una notifica istantanea che ci dice quando l’utente entra ed esce da WhatsApp. Disponibile gratuitamente per tutti e assolutamente legale, si può scaricare cliccando qui o cercando sui vari store di applicazioni.

