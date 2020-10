Vaccino Covid-19, in Gran Bretagna si infettano i volontari sani: il motivo è legato ai tempi della ricerca e ai risultati ottenuti. Questo potrebbe accelerare il processo

Il Regno Unito sta varando un nuovo metodo di ricerca del vaccino che potrebbe abbattere i tempi di arrivo della cura. Verrà chiesto a giovani “cavie” sane di essere infettate volontariamente per verificare l’efficacia del neutralizzatore del virus.

Questi studi, molto controversi negli ambienti medici, chiedono essenzialmente ai volontari di ammalarsi per effettuare le adeguate verifiche. L’idea alla base di tutto ciò è reclutare persone giovani e sane, vaccinarle e successivamente esporle al virus per determinare se il medicinale è efficace. Esistono tuttavia diversi dibattiti etici a riguardo, in Gran Bretagna e in altri paesi del mondo.

Il governo di Boris Johnson ha compiuto un primo passo questa settimana firmando un contratto con una società di servizi farmaceutici chiamata Open Orphan per un cosiddetto studio di caratterizzazione. Tale approccio prevede l’identificazione della dose più appropriata del virus da utilizzare in futuri studi sulle cavie umane. In pratica, ciò significa che i ricercatori determineranno la dose più bassa del virus che risulterebbe comunque positiva su un test del tampone.

Lo studio di caratterizzazione dovrebbe essere completato nel 2021 ed è ancora soggetto ad approvazione etica e normativa. Sponsorizzato dall’Imperial College nel Regno Unito, sarà condotto dall’unità hVivo di Open Orphan presso un sito di ricerca con sede a Londra.

Il governo si è anche assicurato i primi tre slot per testare i vaccini utilizzando cavie umane. È ancora da determinare se questi studi andranno avanti.

“Nelle sperimentazioni sui vaccini tradizionali, tutti i soggetti vengono vaccinati e riportati a vivere la loro vita normale”, ha affermato Andrew Catchpole, direttore scientifico di hVivo. “Ma il risultato è che la maggior parte non è esposta in modo naturale al virus e quindi la verifica non può essere attendibile al 100%. Dobbiamo stabilire l’effettiva carica virale massima per capire se la cura è realmente efficace. Questo si può fare in modo più semplice se siamo noi a infettare le persone“.

Catchpole ha affermato che hVivo esegue già più studi su cavie umane in modo sicuro per altre malattie rispetto a qualsiasi altra azienda a livello globale.

Non è dato sapere in quanti aderiranno a tale ricerca ma a quanto pare ci sarebbero diversi volontari disponibili. Il bene primario resta quello di trovare un vaccino efficace il prima possibile per tornare finalmente alla normalità.

