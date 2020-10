Shade ha scoperto di essere positivo al coronavirus e ad annunciarlo egli stesso sul suo profilo social ufficiale.

“Il coronavirus colpisce il top”, affermò Valentino Rossi riferendosi alla sua positività al covid e a quella di Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovic (ormai negativizzato) e Cristiano Ronaldo. Non solo però i big del mondo dello sport, ma il virus proveniente da Wuhan colpisce anche i cantanti.

È una notizia dell’ultima ora la positività al coronavirus del rapper torinese Vito Ventura, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Shade. A comunicare la notizia è stato lo stesso cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Pollard: “Mascherine e distanziamento fino a luglio 2021”

Shade positivo al coronavirus: “Sono stato male, non riuscivo a respirare”

Il noto rapper italiano di origini torinesi, Shade, ha scoperto di essere positivo al coronavirus. Il cantante che con il suo ultimo brano, autostop, ha occupato le zone alte della classifica delle hit dell’estate, ha annunciato di avere contratto il covid attraverso un post.

Sul suo profilo ufficiale, Shade ha messo al corrente i suoi fan della triste scoperta e ha raccontato le sue giornate in quarantena senza tralasciare dettagli importanti sui sintomi avuti.

Il rapper torinese esordisce dicendo: “Sono stato parecchio male nei giorni scorsi. Invito tutti a mettere la mascherina e rispettare le norme igieniche”. Un messaggio simile a quello rilasciato sempre attraverso i social dal suo collega Fedez.

“Sono stato parecchio male nei giorni scorsi, e mi sono messo in isolamento preventivo. Oggi ho scoperto di essere positivo al COVID-19. Questo virus non attacca solo persone anziane. Ci sono stati momenti in cui a faticavo a respirare, ora però mi sento meglio”.

Non solo Shade però è positivo. Un’altra cantante italiana, Nina Zilli, ha contratto il coronavirus e poche ore fa ne ha dato l’annuncio sui social. L’artista sospetta di aver contratto il virus mentre era a cena in un ristorante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Zaia annuncia Piano Sanità Pubblica: come funzionerà