Palestre e piscine, confermate le parole del Premier Giuseppe Conte di domenica sera in diretta. Sono infatti in corso numerosi controlli in tutta Italia. Ecco quanto sta succedendo.

Palestre e piscine, come annunciato dal Premier Giuseppe Conte domenica sera, hanno una settimana di tempo per salvaguardare la propria posizione data l’allerta da Covid-19. Senza una riorganizzazione che tuteli i tesserati e che valorizzi il distanziamento, queste verranno chiuse al fine di contenere la curva epidemiologica in forte rialzo.

Palestre e piscine, la situazione

“E verificheremo”, ha assicurato il presidente del Consiglio. Tutto vero. In questi giorni, come riporta Adnkronos, sono infatti in corso numerosi controlli dei Carabinieri del Nas in piscine, palestre e altre attività con lo scopo di verificare l’attuazione delle misure di contenimento contro il coronavirus.

Così dopo la marcatura stretta sui contesti turistico-balneari e sulla ristorazione, ora l’occhio vigile si posa appunto sui contesti sportivi. “Per quanto riguarda le palestre, c’è stato un intenso dialogo anche col comitato tecnico scientifico. Abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico francamente, sono rispettati puntualmente e sono garantiti le massime condizioni di sicurezza”, ha riferito il leader politico nel suo ultimo discorso.

Ma oltre le notizie rassicuranti, ne sono giunte tante altre non positive: “Altre volte ci giungono di notizie che non sono adeguatamente rispettate, allora daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente col coinvolgimento del competete Cts, allora non ci sarà ragione di chiudere e sospendere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a fermare le attività al chiuso che si svolgono nelle palestre e nelle piscine”, conclude Conte.

