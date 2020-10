Quella bambina della foto oggi è una delle donne più invidiate e più amate. Sui social è la più seguita. Scopriamo di chi si tratta.

La protagonista di oggi è una donna che è riuscita ad affermarsi nel campo della moda creando un suo marchio. Il sogno di quando era bambina è riuscito a coronarlo con successo e nessuno avrebbe mai pensato che quella bambina avrebbe potuto tagliare simili traguardi.

La vita riserva sempre molte sorprese, ma a fare la differenza è il talento di cui dispone una persona e lei, la bambina nella foto, ne ha da vendere. Così come le idee e la bravura che ha nel disegnare abiti.

Oltre che a lavorare fa la mamma a tempo pieno e suo figlio è identico a lei. È famosa non solo per le sue creazioni, ma anche per i video e per il suo matrimonio così singolare.

Se ancora non avete capito di chi si tratta nel paragrafo successivo continueremo con gli indizi, ma molti di voi probabilmente avranno già capito chi è la protagonista di oggi.

Oggi è un’imprenditrice di successo e la più seguita sui social: la riconoscete?

Come vi abbiamo gia suggerito, è molto seguita sui social e in modo particolare su Instagram dove vanta 21,5 milioni di follower. È sposata con un famosissimo rapper italiano e dalla loro unione è nato un bambino che hanno deciso di chiamare Leone.

Ama anche gli animali, infatti è proprietaria di un bellissimo cane di razza carlino. Credo che avete capito tutti che la protagonista della foto è Chiara Ferragni.

