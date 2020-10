E’ morta Lea Vergine, la famosa critica d’arte aveva preso il Covid-19: aveva 82 anni. Era la compagna di Enzo Mari, scomparso proprio ieri

La famosa curatrice e critica d’arte Lea Vergine è scomparsa oggi all’età di 82 anni, appena un giorno dopo la morte del suo compagno di vita, Enzo Mari.

Nata a Napoli, nel 1938, Lea Vergine è stata una figura artistica di spicco degli ultimi cinquant’anni in Italia. “Linguaggio arguto, personalità forte e con uno sguardo attento e partecipativo alla contemporaneità. La Vergine è stata una figura d’avanguardia nel panorama critico femminile, insieme a personaggi del calibro di Carla Lonzi“, commenta Art Tribune.

Lea Vergine è stata senza alcun dubbio uno dei critici d’arte più importanti del panorama italiano, con un’attività che ha attraversato almeno 5 decenni. Si è occupata di numerose mostre ed era particolarmente nota per i suoi saggi sulla body art. Ha pubblicato per la prima volta nel 1974 il suo libro sul corpo come linguaggio, nel quale si avvale di una serie di testi degli stessi artisti, ai quali l’autrice aveva chiesto di contribuire con una dichiarazione sulle illustrazioni del loro lavoro.

Durante la sua carriera, la Vergine ha posto l’accento sul lavoro dell’artista femminile, influenzando attivamente la direzione dei progetti del marito Enzo Mari. Come nelle migliori storie d’amore, un solo giorno dopo aver perso il compagno di una vita se ne è andata anche lei. Aveva contratto il coronavirus e non era in perfetta salute ormai da diverso tempo. Era ricoverata insieme al marito al San Raffaele di Milano.

