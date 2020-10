Meteo, oggi tempo stabile: fase di caldo anomalo al Sud

Meteo | Fase di tempo stabile grazie all’arrivo dell’alta pressione: caldo anomalo sulle regioni del Sud ed Isole

L’alta pressione nord-africana si sta stanziando sempre più stabilmente sul nostro paese ed è pronta a garantire giornate prevalentemente soleggiate sulle regioni di Centro, Sud ed Isole. Al Nord, invece, ancora correnti umide che vedranno un alternarsi di nuvole e sole.

Non mancheranno piogge sparse al Nord-Ovest dove le nubi saranno più compatte. Nuvole anche in Toscana, ma con schiarite soprattutto al Nordest. Deboli fenomeni anche su Liguria e Piemonte. Sul resto dell’Italia tempo generalmente soleggiato o poco nuvoloso. Temperature massime in leggere aumento e vicine ai valori medi stagionali. Un caldo anomalo colpirà le regioni del Centro-Sud e le Isole.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

La giornata di domani vedrà una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con schiarite su Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna. Molte nuvole sul resto del Nord con piogge sparse tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Ulteriore aumento delle temperature al Sud ed Isole. Si intensificherà l’attività dello Scirocco. La situazione di caldo anomalo dovrebbe interrompersi verso il finire di questa settimana. Da venerdì prossimo i cieli torneranno ad incupirsi e le temperature caleranno nuovamente.

Temperature minime e massime

Aosta 9/11

Torino 11/13

Milano 11/16

Trento 10/16

Bolzano 6/13

Venezia 11/14

Trieste 11/18

Genova 13/16

Bologna 8/16

Firenze 9/19

Ancona 11/19

Perugia 6/16

Roma 9/20

L’Aquila 4/16

Perugia 13/18

Campobasso 5/16

Napoli 12/21

Bari 11/21

Potenza 4/15

Catanzaro 8/20

Palermo 15/22

Cagliari 16/21

🕕📅 Ogni giorno la Rete dei Centri Funzionali:

🌩👩‍💻 elabora previsioni meteo

💧🛰 monitora i fenomeni e il loro impatto sul territorio

🔔👨‍🏫 valuta le allerte e i livelli di criticità meteo-idro

Domani, martedì #20ottobre, il bollettino è VERDE 👇

#protezionecivile pic.twitter.com/j5Z4WMD42h — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 19, 2020



