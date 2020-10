Matrimonio combinato, salta la ‘trattativa’ e tentano di ucciderla

Matrimonio combinato a Savona: lei avrebbe intascato una cifra corposa, lei avrebbe regolarizzato la propria posizione essendo uno straniero irregolare. Quando è poi saltata la trattativa, hanno cercato di uccidere la promessa sposa.

Tentano di mettere in pieni un matrimonio organizzato al fine di regolarizzarsi, lei rifiuta e tentano di ucciderla. E’ successo ad Alassio, comune di 10.000 abitanti in provincia di Savona, dove una ragazza italiana è stata costretta a sposare un marocchino irregolare. Quando questa ha rifiutato, gli organizzatori hanno tentato di ucciderla mandandola in overdose.

Matrimonio combinato con uno straniero a Savona

Scoperto il tutto, i Carabiieri hanno arrestato ben sette persone. Sei di queste sono in carcere, una è attualmente ferma agli arresti domiciliari. L’accusa che pende sui coinvolti è il titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, spaccio di stupefacenti, violenza privata nei confronti della donna e di tentata estorsione.

Eppure – riporta Tgcom24 – era tutto pronto con la protagonista che aveva inizialmente dato disponibilità ai fini economici. Lo straniero irregolare, infatti, aveva già anticipato 2 mila euro sui 5 mila totali per ottenere questo matrimonio e ‘blindarsi’ così in Italia. E’ stata tuttavia la riesplosione della pandemia, con tutte le difficoltà annesse, e nuove problematiche nella ‘trattativa’ a far saltare il tutto.

