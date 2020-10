Juventus, Chiellini infortunato. Il difensore centrale bianconero è uscito dal campo in seguito ad una botta di gioco molto forte.

La Juventus è stata impegnata in una partita difficile di Champions League contro la Dinamo Kiev valida per i gironi della massima competizione internazionale per club. La squadra di Andrea Pirlo ha ancora una volta faticato e anche parecchio per cercare di vincere la gara, che è apparsa da subito parecchio complessa. I calciatori ucraini sono scesi in campo arcigni e con la voglia di fare punti in casa e per questo non hanno mollato un centimetro di campo senza lottare fino allo strenuo. In particolare la difesa della squadra biancoblu ha resistito bene, botta dopo botta, ai continui assedi dei bianconeri. Relativamente, ovviamente, dato che alla fine la squadra italiana ha vinto per 0-2. Risultato agrodolce, data la dipartita di un componente importante come Giorgio Chiellini.

Juventus, Chiellini infortunato: esce dal campo dolorante

Il difensore centrale italiano della Juventus è stato colpito durante la gara ed è stato protagonista di un forte e ruvido contrasto di gioco. Appena 19 i minuti di gioco che ha guadagnato prima di dover essere sostituito. A subentrargli il solito Demiral, che cresce sempre di più con la maglietta bianconera e che dovrebbe ora essere titolare inamovibile. Per Chiellini si prospetta uno stop dovuto probabilmente ad uno stiramento muscolare, che non gli permetteva di muoversi nel modo migliore possibile. Qualche settimana fuori dal campo è al momento l’ipotesi più probabile, ma servono esami strumentali approfonditi per comprendere quanto sia serio il danno. Intanto sui social tantissimi juventini stanno attaccando il difensore centrale, sottolineandone la precarietà e i continui problemi fisici. In molti stanno anche attaccando Mancini, che continua ad utilizzarlo come titolarissimo di difesa.

