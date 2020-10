Jeff Bridges, l’attore annuncia su Twitter di avere il cancro

Il famoso attore Jeff Bridges ha annunciato ai suoi fan di avere il cancro. Lo ha fatto scrivendo un post su Twitter con una frase di un suo celebre film.

Jeff Bridges, famoso attore americano, ha annunciato di avere il cancro. Una notizia che ha deciso di dare ai suoi fan attraverso Twitter utilizzando una frase del film che lo ha reso una vera e propria figura di culto negli States, “Il Grande Lebowsky”: “New shit has come to light”. L’attore ha poi spiegato “mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona”. Bridges, che nel 2010 ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per il film “Crazy Heart” è attualmente impegnato nelle riprese di una serie televisiva prodotta da FX Channel chiamata “The Old Man”. In questa, interpreta il ruolo di un agente della Cia in pensione.

Tragedia sfiorata a Orbassano. Nella giornata di ieri infatti un ragazzo di 17enne ha tentato di violentare e poi strangolare una donna. Il giovane ha raggiunto la vittima in un garage e ha tentato di abusarne sessualmente, ma di fronte alla sua reazione, ha provato a strangolarla. Per fortuna, la vittima durante la colluttazione è riuscita a chiamare il 112. Immediate l’arrivo dei carabinieri sul posto che dopo aver circondato il luogo hanno costretto il 17enne alla resa. La donna è stata subito trasportata all’ospedale San Luigi del Comune. Per fortuna, non ha riportato gravi ferite ma soltanto qualche escoriazione al collo.

