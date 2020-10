Dinamo Kiev-Juventus inaugura la prima giornata del Gruppo G di Champions con Barcellona e Ferencvaros: scopriamo dove vedere in diretta streaming il match

La Juventus quest’oggi, precisamente alle ore 18:55, è attesa in terra Ucraina dalla Dinamo Kiev che l’accoglierà all’NSK Olimpijs’kyj. La partita inaugurale della prima giornata di Champions League sarà molto importante per i bianconeri che vogliono a tutti i costi imporsi e far bene fin dall’inizio. Alle 21:00, sempre per ciò che riguarda il Gruppo G, il Barcellona incontrerà la favola del Ferencvaros.

Il giovane tecnico Pirlo sarà avversario di Mircea Lucescu, colui che fece esordire proprio l’ex centrocampista al Brescia nel ’95. Il rumeno dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 contando in attacco sulla giovane unica punta Supryaga. Pirlo dovrà rinunciare ancora una volta a Ronaldo, ancora positivo al Covid, e nel suo 3-4-1-2 dovrebbe schierare Morata–Kulusevski come tandem di attacco. Dietro di loro Ramsey. Ancora fiducia a Rabiot che sarà affiancato da Bentancur. Tornano, dopo l’assenza con il Crotone, sia Szczesny che Chiellini.

L’altra italiana in gara oggi è la Lazio che sfiderà, per il Gruppo F, il Borussia Dortmund all’Olimpico.

Dinamo Kiev-Juventus, scopri dove vederla

Dinamo Kiev-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky, precisamente al canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match non sarà, dunque, visibile in chiaro. Sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, di cui si possono usufruire le funzioni su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. In alternativa vi è anche il servizio Now Tv che permette di accedere ai programmi Sky. Dopo il primo mese gratis, l’abbonamento sport costa 29,99 euro al mese.

