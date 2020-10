Diletta e Belen, i 2 scatti che nessuno ha capito: com’è possibile? – FOTO

Diletta Leotta e Belen a confronto in due scatti che nessuno ha capito, non ci si trova una spiegazione: le foto

Diletta Leotta e Belen Rodriguez sono due bellissime donne, tra le più seguite, almeno in Italia, sui social. La prima vanta 7.1 milioni di follower su Instagram, mentre la seconda 9.7 milioni. Nonostante l’argentina abbia oltre 2 milioni e mezzo di seguaci in più, la giornalista ha ottenuto più like in un post tra l’altro molto meno seducente rispetto a quello di Belen.

LA FOTO DI BELEN

Visualizza questo post su Instagram ♈︎ ᗷ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Set 2020 alle ore 6:53 PDT

Diletta e Belen, i due scatti a confronto

Il post di Belen, di due settimane fa, la ritrae in costume e mette in risalto tutte le sue magnifiche curve. Quello della Leotta era un ‘semplice’ invito a vedere Lazio-Inter con DAZN. Nonostante, oltre ad un numero di follower maggiore dell’argentina ed un potere di seduzione più ampio del suo post, Belen ha ottenuto ‘solo’ 199 mila like rispetto ai 260 mila della Leotta. Difficile trovare una spiegazione, sarà che il calcio vince sempre sul resto? A voi la risposta.

LA FOTO DI DILETTA

