Cyberpunk 2077 è sempre più vicino e per la versione italiana è arrivata una notizie che farà felicissimi i tanti che lo stanno preordinando.

Cyberpunk 2077 è sempre più vicino, l’ultima fatica videoludica di CD Project Red è programmata per uscire sul mercato il prossimo 19 novembre 2020. Parliamo di un lancio che sarà ovviamente storico, dato che il lavoro è stato annunciato ben 7 anni fa. Parliamo di un’opera che è destinata a fare la storia, se anche solo metà di quello che gli sviluppatori hanno promesso sarà mantenuto nelle sessioni in game. Per questo motivo l’attenzione attorno a questo titolo cresce di giorno in giorno, di ora in ora, e tutti ne parlano in modo sempre più insistente e con un entusiasmo crescente. Oggi è arrivata una notizia incredibile per gli italiani: Cyberpunk 2077 avrà delle animazioni pensate proprio per la lingua italiana.

Cyberpunk 2077, italiano avrà anche animazioni delle labbra – VIDEO

Sempre più persone hanno difficoltà a giocare ai videogames di ultima generazione a causa dei problemi nel doppiaggio. Tendenzialmente, infatti, i videogames grandi, open world, con tanti fattori e variabili in continuo mutamento, non hanno il doppiaggio in italiano e in tante altre lingue. In tanti, poi, hanno il doppiaggio ma non sempre è perfetto. Questo perché le animazioni facciali dei personaggi del videogames sono modellate sulle parole e sul modo di muovere le labbra nella lingua inglese, che è molto diverso dall’italiano. Una parola semplice come “acqua” in inglese diventa “water”, tutte lettere diverse e con movimenti di labbra diverse. Cyberpunk 2077 sarà però diverso, con una personalizzazione molto profonda per il doppiaggio. Tantissime lingue, infatti, non solo avranno il doppiaggio, ma anche le animazioni facciali precise e credibili per la lingua in questione. Ora il personaggio muoverà le labbra per dire “acqua”.

