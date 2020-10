Covid-19, in Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend 

Centro commerciali chiusi nel weekend in Piemonte: nuova ordinanza del governatore Alberto Cirio. Una decisione inevitabile a causa della nuova impennata di contagi da Covid-19 nel territorio.

Se Lombardia e Campania optano per il coprifuoco, il Piemonte sceglie invece la chiusura dei centri commerciali per fronteggiare l’ondata da Covid-19. Questi, infatti, resteranno inattivi durante il fine settimana. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio considerandola una mossa doverosa per cercare di contenere la curve epidemiologica in totale risalita.

“Chiuderemo i centri commerciali non alimentari su tutto il territorio regionale”, ha riferito il presidente. “Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, ovvero i generi di prima necessità”, proprio come durante lo scorso lockdown. “E’ una misura di anti-assembramento molto forte, perché quando si è prudenti non si sbaglia mai”, continua il politico.

Covid-19, ordinanza in Piemonte per i centri commerciali

La decisione, come ammette Cirio, nasce anche dalla vicinanza con la Lombardia, epicentro della pandemia in Italia e nuova regione più contagiata dello Stivale nel post estate. “Abbiamo centri commerciali importanti a ridosso della Lombardia, la quale ha chiuso i propri maxi punti vendita. Motivo per cui rischieremmo l’invasione ed non vogliamo assolutamente che ciò avvenga”, ha sottolineato il 47enne di Torino.

Il tutto senza dimenticare la stretta alla movida pimontese e la chiusura di tutte le attività alle 00.00: “Non è come il coprifuoco lombardo dove non si può uscire di casa – ha puntualizzato Cirio -, ma è la direttiva è relativa solo alle attività che dovranno chiudere entro quest’orario. E’ stata un qualcosa che abbiamo difeso a denti stretti, perché tutte le attività si sono fatte in quattro per essere in regola e continuare a lavorare. Quindi resteranno aperti nel fine settimana, a differenza dei centri commerciali dove il rischio assembramento è decisamente più forte e insidioso”.

