Covid-19, l’Oms sull’impennata di contagi: “Errori sulla quarantena”

Critica dell’Oms sulle modalità ed i tempi della quarantena applicati in Europa, i quali avrebbero fatto ricrescere i casi da Covid-19 in modo esponenziale

Il direttore per le emergenze dell’Oms, Michael Ryan, ha fatto il punto sull’aumento dei casi da coronavirus in Europa. A quanto pare, il problema starebbe nella quarantena poiché “le persone non vi sono state messe per un periodo adeguato”. Poi precisa: “Non è accaduto ovunque ed in maniera sistematica, ma sono convinto che sia la principale ragione per la quale stiamo assistendo a numeri così alti”. Infine, ha spiegato che nella metà dei 48 paesi dell’area Europa, facenti parte dell’Agenzia dell’Onu, i casi di Covid-19 sono aumentati del 50%.

Covid-19, in Argentina superato il milione di casi

L’Argentina è il quinto paese al mondo ad aver superato il milione di casi dopo i 12.982 nuovi infetti delle ultime 24 ore. A renderlo noto è il ministero della salute di Buenos Aires. I contagi da marzo sono 1.002.662, mentre i morti complessivi 26.716 di cui 451 nell’ultimo giorno. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono al momento 4392 e portano l’occupazione dei letti d’ospedale al 64% su tutto il territorio ed al 63,2% per ciò che riguarda Buenos Aires.

