Covid-19, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho dolori lancinanti”. Il ministro Boccia, marito dell’esponente di Forza Italia è risultato negativo ma è in isolamento

La nuova ondata di coronavirus continua a mietere vittime anche tra i politici. L’ultima in ordine temporale ad aver confessato la sua positività al virus è Nunzia De Girolamo, esponente di Forza Italia e volto noto della televisione italiana. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il proprio profilo Twitter, con un video di circa un minuto. La notizia è stata ripresa che attraverso un post su Facebook.

L’ex ministro per le Politiche Agricole e alimentari nel Governo Letta era in isolamento presso la propria abitazione a Benevento da alcuni giorni dopo una cena. Difatti in quell’occasione una persona molto vicina a lei era risultata positiva al Covid, facendo scattare l’allarme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Bertolaso: “Il Governo poteva fare di più in estate”

Covid-19, Nunzia De Girolamo positiva: “Sono a casa con sintomi e ho forti dolori”

Venerdì l’ex ministro si era sottoposta ad un primo tampone che aveva dato esito negativo. Ieri, invece, è arrivato il risultato del secondo che ha dato parere positivo. Poco fa è arrivata quindi la conferma del contagio con sintomi della 45enne.

Nel video su Twitter racconta: “La malattia mi sta dando diversi problemi. Ho tosse e mal di testa, dei dolori lancinanti“. Poi un richiamo all’attenzione generale: “Tenete alta l’attenzione, il virus c’è ed è subdolo. E’ davvero dura”. Nel frattempo suo marito, il ministro Francesco Boccia, è risultato negativo ai controlli ma è in isolamento fiduciario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, De Magistris: “Gravi errori della Regione, lockdown inevitabile”