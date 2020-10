Covid-19, Crisanti: “Se il coprifuoco non funziona segue il lockdown” 

Covid-19, Andrea Crisanti fa il punto della situazione in Lombardia. Il medico, intervenuto negli studi di ‘Agorà’ su Rai 3, parla di rischio lockdown per il territorio lombardo.

Coprifuoco in Lombardia causa Covid-19. Ora è ufficiale. La Regione, epicentro della pandemia in Italia, si rintana parzialmente data la curva epidemiologica in risalita dopo l’estate. Una scelta dura ma inevitabile secondo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova ospite negli studi di ‘Agorà’ su RaiTre.

A suo avviso, infatti, questo è l’ultimissimo baluardo che divide una località da un ineluttabile lockdown: “E’ un passo da tentare sicuramente, è necessario provarci prima di arrivare a una chiusura generalizzata”. Siamo a un bivio: se le misure restrittive daranno una risposta importante bene, altrimenti il rischio di una nuova chiusura localizzata è serissimo.

Covid-19, Crisanti: “Coprifuoco ultimo tentativo”

Bisogna riabbassare i numeri esplosi dopo i mesi estivi. Altrimenti “nessun sistema potrà reggere 10 mila casi al giorno”, aggiunge il professore. Sono per la precisione 10.874 le nuove infezioni registrate oggi, di cui 2023 in territorio lombardo, a fronte di 89 vittime. Bisogna convivere col virus in attesa col vaccino ma va fatto in maniera efficiente: “E attualmente non lo stiamo facendo, anzi stiamo convivendo con sofferenza”.

“Non possiamo fare come la Cina ha testato 11 milioni di cittadini”, prosegue Crisanti. E ancora: “Bisogna portare il coronavirus a un livello di trasmissione bassa per poter ottenere una qualità di vita decente, ma per riuscirci urge interrompere la catena di trasmissione rilanciatasi dopo una lunga pausa”.

Nel frattempo anche la Campania, di fatto la regione più colpita nel post vacanze, si prepara a un coprifuoco che partirà da questo venerdì. “Volevamo partire dall’ultimo weekend di ottobre ma ci anticiperemo. Interromperemo attività e mobilità alle 23.00 per contenere il contagio. Alle 23.00, proprio come in Lombardia, si fermerà tutto in Campania”, ha affermato il governatore Vincenzo De Luca nella giornata odierna.

