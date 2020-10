Coronavirus, in Norvegia è stato identificato un nuovo ceppo. Gli scienziati hanno dichiarato di non sapere da dove provenga ma è diverso rispetto al patogeno cinese conosciuto finora

Una nuova variante di coronavirus è stata identificata a Trondheim, in Norvegia.

La città costiera ha recentemente assistito a un’epidemia collegata ad attività commerciali locali, con diversi focolai scoppiati nelle ultime ore.

I campioni del virus sono stati inviati venerdì dall’ospedale St. Olavs di Trondheim all’Istituto norvegese di sanità pubblica (NIPH) per un’analisi approfondita.

“La valutazione iniziale è che si tratta di una nuova variante che il NIPH non ha mai visto in Norvegia”, ha detto alla stampa locale Tove Rosstad, medico e ricercatore della città norvegese.

Finora, 35 infezioni confermate sono state collegate all’epidemia di Trondheim e 1.500 persone sono in quarantena a seguito della ricerca dei contatti. Il fine settimana ha visto otto nuovi casi nuovi registrati nella zona, tutti relativi a pub e barbershop locali.

Rosstad ha osservato che non è certo che la variante sia più contagiosa di altre o quali altre caratteristiche possa avere.

Secondo quanto riportato dai medici di Trondheim alla Tv nazionale Rvk, nell’ultimo periodo di sono osservate “infezioni più facili” e “comportamenti diversi” riguardo ai malati di Covid-19.

“Stiamo vedendo che l’infezione è più facile e ci si contagia con meno esposizione. Non è necessario avere un contatto così stretto come abbiamo sperimentato di solito. Inoltre, ti ammali più velocemente. In sostanza, quindi il virus si comporta in modo diverso“, ha confermato Rosstad.

I nuovi casi positivi legati all’epidemia sono stati riscontrati in persone già in quarantena, ha aggiunto, testimoniando il buon lavoro di tracciamento effettuato.

Ristoranti, caffè e bar a Trondheim sono tenuti a registrare i clienti in linea con le misure per limitare la diffusione del Covid-19. Al momento non è previsto un nuovo lockdown nel paese scandinavo ma una parziale riduzione dell’orario di lavoro, oltre all’incentivo dello smartworking.

