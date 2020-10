Dalla Cina affermano di aver trovato il vaccino per contrastare il coronavirus e di poterlo produrre su larga scala.

Il coronavirus continua ad essere una minaccia per l’intero pianeta terrestre. Ogni giorno in tutti i Paesi i numeri di nuovi positivi aumentano a dismisura e la seconda ondata potrebbe mettere in difficoltà le strutture sanitarie.

All’inizio della pandemia si era parlato di un vaccino disponibile intorno a settembre/ottobre, ma tra pochi giorni sarà novembre ancora nessuna traccia. Sono stati tanti gli scienziati che ci hanno lavorato e altrettanti coloro che stanno facendo tantissime ricerche. L’ultima novità, arriva dalla Cina e molto probabilmente, la nazione dalla quale ha tutto avuto inizio, rilascerà il vaccino prima degli altri Paesi.

Coronavirus, dalla Cina: “Pronti a produrre vaccini su larga scala”

Dalla Cina potrebbe arrivare il tanto atteso vaccino capace di contrastare il coronavirus. La casa farmaceutica statale cinese China National Pharmaceutical Group, anche nota come Sinopharm, attraverso il presidente Liu Jingzhen, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa durante: “Siamo pronti a cominciare la produzione su larga scala di vaccini per assicurare scorte sufficienti e sicure”.

La Cina ha affermato di riuscire a produrre 610 milioni di dosi di vaccini entro la fine del 2020. La conferma è arrivata dal capo della task force di sviluppo dei vaccini anti Covid-19, Zheng Zhongwei, il quale ha anche promesso che la produzione salirà nel 2021 per soddisfare la domanda di tutti i Paesi del mondo.

La casa farmaceutica China National Pharmaceutical Group negli ultimi mesi ha testato due vaccini entrambi entrati in fase III. I risultati sono stati positivi, infatti le dosi somministrate a 60.000 pazienti non hanno riscontrato effetti collaterali gravi.

