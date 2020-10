Juventus e Real Madrid starebbero imbastendo una trattativa dalla quale trarrebbero beneficio i bianconeri.

La Juventus scenderà in campo contro la Dinamo Kiev nella prima gara di Champions League. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo ha fatto le sue scelte e nell’undici titolare non compare il nome di Paulo Dybala.

Il Maestro ha preferito all’argentino Aaron Ramsey, così il malumore de la Joya aumenta così come le voci di mercato che lo vedono lontano da Torino. Dybala ha sempre dato il massimo per la maglia bianconera e vorrebbe chiudere a Torino la sua carriera magari vincendo anche la Champions League.

Con l’arrivo però di Alvaro Morata -titolare anche a causa della positività di Cristiano Ronaldo -, Kulusevski e Chiesa, Dybala sembra non riuscire a trovare spazio nell’undici titolare.

Calciomercato Juventus, sarà addio: maxi scambio col Real Madrid

Paulo Dybala sempre più lontano dal rettangolo verde e anche da Torino. Secondo le ultime voci di mercato, infatti, il numero 10 bianconero sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid. I Blancos avrebbero proposto un maxi scambio alla Juventus, e i bianconeri sarebbero disposti ad accettare.

Isco e Marcelo dopo la sconfitta con il Cadice sarebbero stati indicati dai compagni di squadra come i principali responsabili della disfatta. Così la dirigenza ha deciso di metterli in vendita per evitare la rottura dello spogliatoio.

La Juventus è una grande estimatrice di entrambi i giocatori e se Paulo Dybala resterà in panchina, lo scambio potrebbe prendere forma e concludersi nella prossima sessione di mercato invernale.

