Calciomercato Inter, Conte sulla graticola: pronto il sostituto

Calciomercato Inter: il tecnico Antonio Conte rischia la panchina dopo le ultime prestazioni. In caso di addio la dirigenza ha già pronto il sostituto

L’inizio di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter in questa stagione non è stato dei migliori. Il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta nel derby con il Milan hanno fatto storcere il naso alla dirigenza che lo avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento. Il match di Champions League contro il Moenchengladbach potrebbe essere addirittura un bivio per il tecnico leccese. Secondo quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.it, l’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe già pronto il sostituto: si tratta di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juve piace anche al Paris Saint-Germain che bene non ha cominciato la stagione.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, bollettino 20 ottobre: 10874 contagi, 89 i morti

Calciomercato Inter, sgarbo al Milan: chieste informazioni per Calhanoglu

Il Milan e Calhanoglu hanno iniziato circa 3 settimane fa la trattativa per il rinnovo del calciatore, il cui contratto scadrà a giugno. I rossoneri non vogliono perdere quello che ormai è diventato un top player, ma la prima richiesta avanzata dal turco sarebbe troppo esagerata: si parla di 7 milioni di euro netti l’anno. Secondo Cm.com, questa sarebbe una provocazione ma allo stesso tempo il centrocampista non vorrebbe un ingaggio inferiore ai 5 milioni di euro. Intanto, l’Inter avrebbe chiesto informazioni per capire come stanno le cose. Al momento quella nerazzurra rimane una suggestione, ma non è impossibile si tramuti in un trauma per i tifosi milanisti.

L’arrivo di un nuovo trequartista, però, implicherebbe l’addio di Eriksen. Il danese, tra l’altro, potrebbe addirittura salutare a gennaio visto che non ha legato con il tecnico Conte. L’Inter chiede per lui un trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Al momento sono interessate Borussia Dortmund e Manchester United.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Spadafora: “Difficile concludere il campionato di Serie A”