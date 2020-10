Autocertificazione in Campania, ci risiamo: ecco l’ordinanza 

Autocertificazione in Campania, ritorna l’incubo nella regione fortemente colpita dal Covid-19 nel post estate. L’ufficialità è giunta attraverso un comunicato ufficiale della Regione. Ecco cosa prevede la nuova ordinanza.

In Campania torna l’autocertificazione, requisito fondamentale per gli spostamenti durante lo scorso lockdown vissuto tra marzo e maggio. Ad annunciarlo è lo stesso governatore Vincenzo De Luca attraverso un comunicato ufficiale. L’autorizzazione non sarà necessaria per ogni singolo movimento, ma per tutti gli spostamenti interprovinciali.

Autocertificazione in Campania, l’ordinanza

Questi, come si legge, dovranno essere “giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”. Non sarà possibile pertanto spostarsi da una provincia a un’altra della regione, a meno che non ci siano una delle motivazioni sopraelencate alla base del dislocamento.

Ed è solo una delle diverse misure restrittive annunciate dall’amministrazione. Le scuole riapriranno infatti soltanto dal prossimo lunedì 26 ottobre, subordinata tuttavia a “un’ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull’andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni”. Confermato anche il coprifuoco sulla falsariga dalla Lombardia: tutti rintanati dalle 23.00 alle 05.00 del mattino.

E’ ribadita inoltre anche la chiusura totale di Arzano, comunque che rappresenta oggi uno dei maggiori focolai del contesto napoletano. “Per i dati epidemiologici provenienti dall’area metropolitana di Napoli e in relazione al Comune di Arzano, sarà disposta l’istituzione della zona rossa nello stesso Comune di Arzano”, si legge nel comunicato.

Sono stati nel frattempo 1.312 i nuovi positivi di oggi nell’intero territorio regionale, per numeri in continuo crescendo rispetto ai numeri minimi di qualche mese fa. Da oasi felice, infatti, la Campania è diventata una delle regioni più contagiate dal settembre in poi. Con 28.724 contagiati totali, è ora la quinta area più infetta d’Italia. Davanti ci sono soltanto Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia che resta in vetta.

