Apple Watch si surriscalda, tantissime persone si stanno lamentando della situazione e le segnalazioni abbondano.

Apple Watch SE è tra i più venduti per quanto concerne la serie di smartwatch della casa americana. Sempre più persone infatti, approfittando anche dell’annuncio della prossima serie di terminali da polso e dei saldi, hanno acquistato il prodotto sugli e-commerce ma anche da vicino. Parliamo infatti di un oggetto molto interessante, con tante specifiche e funzionalità interessanti. Proprio per questo gli esemplari venduti sono tantissimi e i campi di impiego sono tra i più disparati. Rispondere alle chiamate, leggere i messaggi, tenere conto del proprio allenamento, monitorare il battito cardiaco, visualizzare la qualità del sonno. Per questo motivo quando qualcosa non funziona le segnalazioni abbondano e in questo momento delle segnalazioni stanno arrivando ad Apple per il malfunzionamento degli Apple Watch SE.

Apple Watch si surriscalda, tante segnalazioni in queste ore

Secondo quanto riportano le tante segnalazioni online, in questi giorni lo smartwatch sta causando parecchi problemi ai tantissimi utilizzatori. Pare infatti che soffra di problemi di surriscaldamento che stiano causando non pochi grattacapi ai proprietari. I dispositivi da polso stanno raggiungendo delle temperature altissime, che provocano fastidio anche a coloro che lo tengono sul polso, che di fatto si irrita per l’alta temperatura raggiunta. La situazione non è di certo la migliore possibile e per questo in tantissimi stanno mandando delle segnalazioni alla Apple. Il problema non è sorto in seguito ad un aggiornamento software e per questo motivo le cause sono difficili da comprendere. Si attende che la Apple faccia un aggiornamento per risolvere la problematica.

