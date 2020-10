App Immuni, da oggi funziona anche in Europa: ecco cosa cambia

Da oggi, l’app Immuni funziona anche in Europa. L’annuncio è arrivato dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano su Facebook

La novità era già stata annunciata qualche settimana fa, ma ora è ufficiale: App Immuni funziona anche in Europa. L’app per tracciare i contagi da Coronavirus si allinea quindi allo standard di altri paesi europei, e avrà la possibilità di collegarsi con i dati degli altri software di tracciabilità.

Non servirà fare nulla o scaricare app aggiuntive, Immuni continuerà a lavorare all’estero così come già fa in Italia. A darne l’annuncio Paola Pisano, la ministra dell’Innovazione, tramite la sua pagina Facebook. “Immuni e le altre app dell’Ue potranno scambiarsi i codici alfanumerici degli utenti, così da avvisarli in caso di contatto con persone positive” si legge nel post: “Con l’interoperabilità delle applicazioni, sarà possibile circolare in Europa senza dover scaricare app diverse“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> 6G, la rete di sesta generazione promette una velocità senza precedenti

App Immuni, interoperabilità delle applicazioni: per ora funziona in Germania e Irlanda

Al momento, l’App Immuni funzionerà anche in Germania e Irlanda. Insieme all’Italia, sono i primi tre paesi d’Europa ad aver acconsentito all’interoperabilità delle applicazioni. In questo modo, sarà possibile utilizzare uno stesso software anche su territorio internazionale, senza dover scaricare un altro servizio per la tracciabilità dei contagi da Coronavirus. Nelle prossime settimane, comunque, questa funzione dovrebbe allargarsi anche al resto dei paesi dell’Ue. “Ringraziamo la Commissione europea e la presidenza tedesca del Consiglio Ue per l’impegno mostrato” ha continuato la Pisano su Facebook: “Grazie a loro, l’interoperabilità di Immuni è diventata realtà“.

Intanto, crescono i download nel territorio italiano. Il governo sta portando avanti una grossa operazione marketing di pubblicità, per sensibilizzare sempre più italiani al download di Immuni. Elemento fondamentale per avere una mappatura precisa dei contagi, funziona semplicemente lasciando attivo il bluetooth del proprio smartphone.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Epic Games Store, i giochi della settimana: c’è Amnesia