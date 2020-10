Il 5G è vietato in Svezia, il Paese ha ufficializzato il fatto che la linea dati verrà da ora in poi considerata illegale sul territorio.

Continua il dibattito per quanto concerne la linea dati 5G. Sempre più persone temono il fatto che la linea dati possa causare problemi di vario tipo e di vario genere. Alcuni temono il fatto che con la linea dati così potente ci possano essere dei problemi alla salute delle persone. Sempre più spesso infatti dei report parlano di problemi e neoplasie al cervello dovute in parte all’utilizzo smodato degli smartphone durante le telefonate. Altri invece, complottisti, temono che con il 5G e le antenne Huawei la Cina possa spiare i cittadini e le loro attività per controllare la popolazione e continuare il progetto di conquista del mondo. Oggi la Svezia ha deciso di bannare il 5G per sempre.

5G vietato in Svezia, antenne Huawei verranno smontate

Il 5G è un tipo di connessione più veloce dell’attuale 4G e per questo in tantissimi vogliono che presto venga diffuso in tutto il mondo. Con una velocità superiore, infatti, si possono gestire meglio le operazioni in rete, il traffico, la velocità di interazione tra persone e tra server. A tutto vantaggio dell’utente finale che si connette ad internet per soddisfare tutte le sue necessità. La Svezia però, in seguito alle pressioni dei suoi cittadini, ha deciso di vietare il 5G. Tutte le antenne Huawei che sono state erette sul territorio verranno presto smontate per bloccare il progetto del Paese asiatico per la diffusione del segnale in Europa. Ora Huawei e la ZTE dovranno smontare tutte le antenne costruite entro il 1 gennaio 2025.

