Wanda Nara, la seduta di allenamento è bollente: Lato A atomico – FOTO

Wanda Nara, la seduta di allenamento è bollente: Lato A atomico per la moglie di Maurito Icardi. Il fitness rimane una delle sue passioni

La signora Icardi torna a colpire su Instagram. Dopo un “digiuno” di foto osè legate al fitness, oggi pomeriggio è comparso un nuovo scatto degno di nota. Wanda Icardi passa gran parte delle sue giornate a Parigi, al fianco del marito, impegnato nel Psg. Quando gli impegni non la riportano a Milano, il suo hobby preferito in terra francese è il fitness. Un fisico esplosivo come il suo merita la giusta cura e nonostante le forme ben definite, la showgirl argentina si dedica sempre a sedute piuttosto intense. La sua connessione con lo show-business italiano rimane alto, così come la passione dei fan nostrani per la sua prorompente bellezza. Lato A e Lato B sono mozzafiato e lei non fa nulla per nasconderli.

Wanda Nara, la seduta di allenamento è bollente: i follower impazziscono su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Hoy Volví , y siempre me acompaña @nike 💪🏻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 19 Ott 2020 alle ore 8:09 PDT

Dopo qualche settimana di post legati solo alla famiglia (in posa con marito e figli), Wanda è tornata a colpire nel segno lunedì pomeriggio. La musa sexy di Instagram ha deciso di condividere uno scatto che la ritrae in completo nero, pronta per darci dentro in palestra. Al di là del brand dello scollatissimo top, quello che balza agli occhi è un seno assolutamente fuori dal comune. Forme generose, esaltate dal vestiario e dalla posa ammiccante. Come capita sempre, i commenti e i like sono piovuti a grappoli sul social più amato dai Vip.

Molti hanno voluto sottolineare come nonostante i 5 figli e la vita frenetica tra Italia e Francia, la sua forma sia comunque ancora il top. Abbondante ma sempre proporzionata.

Se a questo aggiungiamo il volto ammiccante abbiamo il quadro di un post ai limiti della perfezione.

