Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.1 a Sumatra

Importante scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Indonesia, precisamente sull’isola di Sumatra: i dettagli

Importante scossa di terremoto nei pressi dell’isola di Sumatra, in Indonesia, dove alle ore 15:31 locali (09:31 italiane). Il sisma registrato è stato di magnitudo 6.1 per una profondità di 20 km. Le coordinate geografiche (lat, lon) -3.3, 100.36. Il fenomeno è stato avvertito anche nella vicina Singapore.

Terremoto Indonesia, la situazione

Non sono giunte ancora molte notizie in merito, ma non dovrebbero esserci stati danni a persone. Possibili invece quelli ad abitazioni.

L’isola, situata nella Cintura di fuoco, è una delle zone più sismiche al mondo. La cintura del Pacifico si estende per 40 mila chilometri ed è chiamata di “fuoco” per le numerose eruzioni ed i sismi che attraverso i paesi presenti all’interno di essa.

