Russia, aspirante domatore sbranato da un orso: “Non l’ha riconosciuto”

Russia, l’aspirante domatore Valentin Bulich è stato sbranato da un orso del circo di Mosca: “Non l’ha riconosciuto con la mascherina”

Tragedia in Russia. Valentin Bulich, addetto alle pulizie e aspirante domatore del Great Moscow State Circus, è stato sbranato dall’orso Yasha. Il 28enne – riportano i media locali – aveva preso di nascosto le chiavi della gabbia per pulirla meglio e per stare insieme all’animale che tanto avrebbe voluto addestrare.

La ricostruzione della drammatica vicenda è arrivata direttamente dal circo, che organizza alcuni degli spettacoli più amati del Paese. “Bulich ha commesso una violazione delle norme di sicurezza molto grave, non poteva prendere le chiavi” le parole dell’organizzazione: “Una volta entrato in gabbia, l’orso Yasha non l’ha riconosciuto perché coperto dalla mascherina e, per proteggersi, lo ha attaccato fino ad ammazzarlo“.

Russia, orso sbrana domatore: “Mio figlio era molto fiducioso”

Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti: l’aspirante domatore Valentin Bulich è stato sbranato dall’orso Yasha. Il tutto è avvenuto al Great Moscow State Circus di Mosca, dove la vittima lavorava come addetto alle pulizie. Subito dopo il drammatico episodio, i colleghi si sono precipitati nei presi della gabbia e hanno chiamato i soccorsi per tentare di tenerlo in vita, purtroppo inutilmente. La madre della vittima ha implicitamente ammesso le colpe del figlio: “Era molto fiducioso e gentile, ma anche ingenuo. Mi diceva di essere bravo a comunicare con i cuccioli, tanto che i media lo chiamavano ‘L’uomo che parlava agli orsi’ “.

Stando a quanto riferisce il Daily Mail, l’orso non sarà comunque abbattuto. Tatyana Zapashnaya, una dirigente del circo, ha inoltre dichiarato che Yasha non è mai stato un animale violento e, con ogni probabilità, ha attaccato Valentin perché non l’ha riconosciuto con la mascherina.

