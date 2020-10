Nina Zilli: “Sono positiva al Covid-19, l’avrò preso al ristorante”

La cantante Nina Zilli, tramite alcune storie Instagram, ha annunciato di essere positiva al Covid-19

La cantante Nina Zilli ha annunciato, attraverso alcune storie dal proprio profilo Instagram, di avere il Covid-19. “Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esami siano un poco ballerini. Ma come possiamo essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in televisione. Lo facevo ovviamente per proteggere la mia famiglia prima che me stessa. Non ha funzionato”.

Il monito di Nina Zilli: “Non andate nei ristoranti”

La Zilli, ipotizzando il luogo del contagio, consiglia alle persone di non recarsi in ristoranti o luoghi simili: “Probabilmente l’ho preso ad una cena. Il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia la si toglie. Ecco, vi consiglio di non andare ai ristoranti e di non stare in luoghi chiusi o affollati. Ora sono in quarantena. Ho fatto tutto per non prenderlo, vi giuro, ma tutto ciò va oltre il nostro controllo. Vi consiglio di dismettere vita sociale questa e la prossima settimana”.

Il consiglio della Zilli potrebbe suscitare qualche polemica da parte del settore della ristorazione che, già affossato dalla crisi pandemica, ha subito diverse restrizioni con l’ultimo Dpcm.

