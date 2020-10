Napoli-AZ, l’assessore allo Sport di Napoli Ciro Borriello ha parlato della situazione, affermando che non si dovrebbe giocare.

Il Napoli ha sconfitto l’Atalanta con una vittoria a dir poco roboante, schiacciando la squadra di Gasperini con un 4-1 netto. Parliamo di una prestazione veramente fuori dal comune, che ovviamente ha messo gli azzurri sulle ali dell’entusiasmo in vista della gara di Europa League settimanale che vedrà i partenopei impegnati contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. La gara dovrebbe essere piuttosto facile per la squadra di casa, che carica del risultato ottenuto contro gli orobici dovrebbe passeggiare sul nemico olandese. Però sulla gara aleggia la possibilità di un rinvio e di tante polemiche, data la situazione in cui versa il club olandese. Negli ultimi giorni, infatti, l’AZ Alkmaar ha registrato ben 9 calciatori della prima squadra positivi al Covid-19. Non proprio un dato rassicurante per una squadra che ora deve andare a giocare in un altra nazione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juve, scambio clamoroso: Cristiano Ronaldo più 70 milioni

Napoli-AZ rinviata? L’ass. Borriello: “Non si può giocare, c’è un mini-focolaio!”

Della situazione ha parlato Ciro Borriello, Assessore allo Sport della città di Napoli. L’uomo è stato intervistato a Radio Punto Nuovo e ha parlato degli alti rischi che sono legati a questa partita. “Ci sono 9 contagiati e quindi l’AZ Alkmaar non dovrebbe partire: si tratta di un mini-focolaio”, afferma Borriello. In particolare l’uomo ha affermato che la partita in questione potrebbe essere molto simile a quella tra Islanda-Italia Under 21. “Se la Asl ha impedito al Napoli di partire per giocare contro la Juventus, ora bisogna essere consequenziali”, ha affermato l’Assessore allo Sport di Napoli. Che davvero ci sia la possibilità di vedere rimandata questa gara? Solo il tempo ce lo dirà. Per ora il fischio di inizio è fissato per le 18.55 di giovedì 22 ottobre.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, addio ad Eriksen a gennaio: il club di destinazione