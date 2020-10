Meteo, nuovo anticiclone in arrivo: bel tempo con piogge in agguato

Secondo le previsioni meteo è in arrivo un nuovo anticiclone che darà inizio all’Ottobrata. Ma attenzione alle piogge atlantiche in agguato.

Cambia nuovamentee il meteo sulla nsotra penisola, con l’arrivo dell’anticiclone africano che riporterà caldo e temperature leggermente più alte. Infatti un promontorio di alta pressione darà il via ad una sorta di ottobrata, che dalla giornatà odierna inizierà ad espandersi gradualmente, ma che non conquisterà tutto il paese. Attenzione però, perchè le piogge di origine atlantica sono sempre in agguato, specialmente tra le regioni settentrionali.

Così, gradualmente, inizieranno ad alzarsi anche le temperature, sia sulle regioni del Nord che su quelle del Centro, che escludendo qualche nuvola di passaggio, potranno godere di un cielo aperto e quasi privo di nuvole. A godere di più delle calde correnti provenienti dall’Africa del Nord saranno le regioni del Sud Italia. Infatti qui avremo un diffuso bel tempo, con cieli sereni e qualche nuvola di troppo tra Calabria e Sicilia.

Meteo, nuovo anticiclone in arrivo: gli effetti della “Ottobrata”

Sarà quindi un meteo sereno, quello che aprirà la nuova settimana. Infatti, stando alle previsioni avremo un temporaneo stop all’autunno temporalesco. Così maltempo, freddo e neve precoce ci lasceranno momentaneamente, per dare spazio ad una prima fase, stabilità pressoché totale e temperature in aumento con valori che si riporteranno al di sopra delle medie stagionali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata asciutta su tutto il settore. Il sole, infatti, sarà esteso a tutte le regioni anche se saranno comprese nuvolosità compatte sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Le temperature qui non cambieranno più di tanto e rimarranno stazionarie, con massime che andranno dai 15 ai 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo condizioni stabili e soleggiate, con qualche foschia o nube bassa sulle valli appenniniche. Su tutto il settore, quindi , la giornata sarà scaldata dal sole, con temperature che si eleveranno leggermente e con massime che andranno dai 17 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia si sentirà maggiormente l’influenza dell’anticiclone africano. Solamente durante le prime ore del mattino, potrebbe svilupparsi qualche lieve piogggia che potrebbe colpire tra Sicilia e Calabria. Le condizioni meteorologiche però aumenteranno nel corso della giornata, con massime che andranno dai 17 ai 21 gradi.

L.P.

