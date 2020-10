Mes, Renzi: “Il no di Conte è un grave errore politico”

Secondo Matteo Renzi il no di Conte al Mes è un grave errore politico. Un’affermazione arrivata dopo le dichiarazioni del premier della giornata di ieri.

Matteo Renzi non ha accolto bene le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes. Nella giornata di ieri infatti, il premier intervistato sull’argomento ha affermato che “i soldi del Mes sono dei prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte e vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo”. Un ragionamento che il leader di Italia Viva non condivide per nulla è che anzi considera una mossa politica che in futuro si rivelerà deleteria per il paese. In un post su Facebook, Renzi ha infatti spiegato che “dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani”.

Leggi anche: Nuovo Dpcm, Conte: “Non possiamo permetterci un lockdown”

Governo, approvata la manovra: 40 miliardi contro il coronavirus

Nella giornata di ieri, l’esecutivo ha approvato la nuova manovra di Bilancio. UN’intesa che è arrivata dopo una riunione notturna del Consiglio dei Ministri che è durata oltre tre ore. Ma alla fine, la maggioranza è riuscito a raggiungere un consenso sul Documento Programmatico di Bilancio. La nuova manovra comprende in tutto circa 40 miliardi di investimenti. E una delle prime notizie riguarda la decisione dell’esecutivo di bloccare l’invio di nuove cartelle esattoriali. Una scelta che probabilmente salverà migliaia di cittadini da multe che li metterebbe in difficoltà, considerato che la situazione economica è di per sé molto difficile. È stata inoltre prorogata la Cassa Integrazione e il blocco dei licenziamenti.

Leggi anche: Dpcm, chiusure anti-assembramento: spunta riferimento ai sindaci