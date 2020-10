Juventus, nuova positività nell’Under 23: “chiuso” il settore giovanile

Juventus, nuovo caso nell’Under 23: “chiuso” il settore giovanile. L’ultima positività di Alessandro Di Pardo ha fatto prendere la decisione estrema alla società bianconera

Decisione drastica ma necessaria da parte della Juventus. L’ennesimo caso di positività al coronavirus da parte di un giocatore dell’Under 23, ha costretto la società bianconera ha sospendere l’attività. Il settore giovanile rimarrà chiuso fino a data da destinarsi per porre un termine a questa nuova ondata di infezioni. Ad essere coinvolti nelle scorse settimane non sono stati solo i calciatori della seconda squadra, ma anche gli interpreti di altre rappresentative giovanili. Per quanto riguarda l’ordine temporale, l’ultimo ad essere risultato positivo ai tamponi è Alessandro Di Pardo, che milita in Lega Pro con l’Under 23. Questo ha costretto tutto il corpo squadra a rimanere in isolamento, così come stabilito dal protocollo sanitario ideato dalla Figc e dal Cts.

Juventus, nuova positività nell’Under 23: sospese temporaneamente le attività del settore giovanile

Secondo quanto riportato dalla società bianconera sul suo sito ufficiale:

“E’ stato deciso, a scopo precauzionale, di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile e femminile. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente”.

Fortunatamente nessuno ha avuto contatti con la prima squadra di Andrea Pirlo che sarà impegnata domani alle 18.55 nell’esordio di Champions League contro la Dinamo Kiev. La partenza per l’Ucraina ha evitato un ulteriore isolamento fiduciario a Dybala e compagni dopo quanto avvenuto cinque giorni fa con la positività di McKennie.

