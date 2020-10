Juventus-Napoli, De Luca: “Situazione confusa, decisione da circo”

Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita Juventus-Napoli e la decisione della ASl di non far partire i partenopei per Torino.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo del Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita di calcio Juventus-Napoli, persa a tavolino dalla squadra partenopea 3-0, durante un’intervista concessa alla trasmissione Che Tempo che Fa. Il Napoli infatti non ricevette il permesso dalla Asl, dopo la positività riscontrata in due giocatori della squadra, per andare a Torino a disputare la gara contro i bianconeri. Tuttavia la FIGC nel rispetto del suo protocollo ha in seguito decise di “punire” la squadra nonostante il divieto di comparire in campo fosse arrivato da un’autorità regionale. E in proposito De Luca ha dichiarato che la questione “è limpida come una scodella di bagna cauda. E’ stata un altra dimostrazione dell’Italia del mezzo-mezzo, che non decide mai cose chiare e fino in fondo. Hanno creato una situazione talmente confusa per cui un accordo fra privati dovrebbe prevalere sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Queste sono cose da circo equestre, non da Nazione seria. L’Asl di Napoli ha fatto il suo dovere, riservando ai giocatori azzurri ciò che spetta a tutti i cittadini campani”.

Per certi versi, la conflittualità tra l’Inter e Icardi sembra non avere fine nemmeno adesso che l’ex capitano nerazzurro gioca nel Paris Saint-Germain. I conflitti con i tifosi non sono mai mancati durante l’esperienza del giocatore all’Inter. Celebre ad esempio fu il caso di quando pubblicò un’autobiografia che mandò su tutte le furie la Curva Nord per via di alcune frasi considerate offensive. E più di una volta inoltre, Wanda Nara, moglie e agente del calciatore, di sicuro non ha contribuito a calmare le acque o a rassicurare i rapporti. E il post scritto ieri dall’ex showgirl, sembra inequivocabilmente una provocazione rivolta al mondo interista. Subito il derby perso dall’Inter infatti, la Nara ha pubblicato un post in cui si è complimentata con il Milan scrivendo “senza amore non c’è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan”. Il tutto, accompagnato da una foto di Icardi con la maglia nerazzurro. Immediata la reazione dei tifosi che hanno preso d’assalto i social dell’argentina con commenti molto poco lusinghieri nei suoi confronti.

