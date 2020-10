Ilary Blasi, arriva l’annuncio che spaventa i fan: “Contrazioni” – VIDEO

Ilary Blasi, arriva l’annuncio che spaventa i fan: ecco quanto dichiarato proprio in questi istanti dalla bellissima conduttrice televisiva.

Ilary Blasi è corteggiatissima e seguitissima su Instagram, dove vanta al momento la bellezza di 1,5 milioni di follower. La splendida conduttrice televisiva e moglie di Francesco Totti, dunque, è sempre sotto i riflettori e qualsiasi sua dichiarazioni o qualsiasi suo gesto diventa oggetto di critica. Ad allarmare adesso i suoi fan sono le condizioni del suo gatto, Donna Paola, un Canadian Sphynx che non ha peli sul mantello e che da circa un mese è incinta.

Ilary Blasi, l’annuncio che fa preoccupare i fan

Nella Storia in questione, si vede il gatto soffrire per le contrazioni e la stessa Ilary Blasi sembra essere particolarmente preoccupata come conferma la sua ‘faccina’ con le lacrime. Donna Paola è tutto per Ilary e per l’ex capitano della Roma, che già in passato hanno dimostrato di essere davvero molto legati al curioso esemplare di gatto. Ecco la Storia che è stata pubblicata proprio pochi minuti fa da Ilary Blasi sulla propria pagina Instagram:

