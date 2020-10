Governo, via libera alla Manovra: altri 40 miliardi contro la pandemia

Il Governo dà il via libera alla Manovra. In ballo altri 40 miliardi, destinate a scuole, trasporti e sanità e stop alle cartelle esattoriali.

Dopo la riunione notturna del Consiglio dei Ministri, durata oltre tre ore, e dopo aver esaminato il Documento programmatico di Bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles, il Governo ha approvato la nuova Manovra di bilancio. La Manovra comprenderà oltre 40 miliardi da investire su scuola, trasporti e sanità, oltre che uno stop alle cartelle esattoriali. Infatti verrà bloccato l’invio di nuove cartelle ed i pagamenti di quelle ricevute e la sospensione dei pignoramenti.

La manovra da 40 miliardi, con molte probabilità, avrà bisogno ancora di una decina di giorni per essere approvata. Ma al suo interno saranno presenti tutte le misure per contrastare la crisi causata dal Covid-19. Tra le tante novità troviamo anche la proroga della Cassa Integrazione e conseguente blocco dei licenziamenti per chi la utilizza, con 5,7 miliardi destinati al Sud.

Tra le grandi novità, poi, troviamo anche la decontribuzione per 3 anni per le imprese che assumono lavoratori sotto i 35 anni. A ricordare tale riforma ci ha pensato la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Infatti la ministra ha spinto fortemente per questa riforma, in modo da diminuire la disoccupazione giovanile. Nel suo discorso, la Catalfo ha concluso affermando: “Rendiamo i nostri figli protagonisti della Rinascita del Paese“.

Il Governo approva la Manovra: gli investimenti per sanità, trasporto pubblico e scuola

Sulla nuova Manovra di Governo, ciò che fa sperare maggiormente sono gli investimenti per scuola, trasporto pubblico e sanità, oltre che lo stop alle cartelle esattoriali. Infatti una delle tante proroghe è proprio quella alle cartelle esattoriali, con la Manovra che ne sospende la riscossione fino al 31 dicembre.

Parlando invece di Ricerca, Scuola ed Università, il Governo è pronto a finanziare i due campi con 5,5 miliardi di euro. Inoltre saranno aggiunti 600 milioni all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura. Mentre invece 1,2 miliardi saranno destinati all’assunzione di 25mila insegnanti di sostegno. Infine 1,5 miliardi andranno all’edilizia scolastica.

Con la nuova Manovra, inoltre, 4 miliardi andranno alla Sanità pubblica. Parte dei soldi serviranno per mantenere gli oltre 30mila medici ed infermieri assunti a tempo determinato, per combattere la pandemia da Covid-19. Inoltre è stato introdotto un fondo da 400 miliardi per l’acquisto di vaccini e viene aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale.

Altri 350mila euro saranno destinati a Regioni e Comuni per potenziare il trasporto pubblico locale, con un’attenzione particolare a quello scolastico. Infine 600 milioni andranno all’occupazione nei settori del cinema e della cultura.

