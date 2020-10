Gelmini: “Il governo è impreparato, scarica responsabilità sulle regioni”

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha attaccato duramente il governo per le ultime scelte dedite al contrasto del coronavirus

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in una nota ufficiale ha duramente attaccato il governo. “La crescita della curva epidemica e la situazione preoccupante degli ospedali, richiedono prudenza e misura ma anche un vero coinvolgimento di opposizioni e Parlamento”. Poi passa all’analisi del nuovo Dpcm: “Il secondo nel giro di cinque giorni e forse a breve sarà necessario un altro ancora, è la nuova prova che il governo non è riuscito nella programmazione di una consona risposta alla seconda ondata della pandemia”. Per la Gelmini, il governo scaricherebbe “la responsabilità su regioni ed enti locali”.

LEGGI ANCHE—> Mes, Renzi: “Il no di Conte è un grave errore politico”

Gelmini: “Nessun’organizzazione per trasporti e scuole”

Un attacco anche in materia di trasporto pubblico, tema per il quale non sarebbe stato messo nessun serio progetto di riorganizzazione. Sulla scuola, invece, “si sono persi mesi preziosi. Le uniche cose che si riescono a tracciare sono le code ai drive in per i tamponi. Siamo agli ‘ultimatum’ a palestre e piscine, come se fosse questo il problema. La situazione richiede serietà: i cittadini siano più responsabili del governo e ne usciremo tutti insieme”.

Ricordiamo che il premier Conte, in merito a palestre e piscine, ha dato un’ulteriore settimana di tempo per permettere che s rispettino al meglio le regole all’interno di strutture. Qualora così non fosse, vi sarà la chiusura temporanea.

LEGGI ANCHE—> Covid, focolaio in provincia di Napoli: 70 positivi in una Rsa