Un matrimonio a rate, diviso in più giorni per rispettare il dpcm. La decisione di due promessi sposi.

A Forlì una coppia che avrebbe dovuto sposarsi a marzo ha rinviato le nozze al 17 ottobre. Nessuno pensava che il coronavirus si sarebbe protratto anche nell’autunno e dunque la coppia di sposi per non rimandare a data da destinarsi il matrimonio ha deciso di dividere la festa.

Chiara e Vincenzo, bergamasca lei e di Faenza lui, a causa del coronavirus non volevano rinviare nuovamente la data delle nozze così hanno deciso di fare la festa con gli invitati divisi su tre ricevimenti. Questa decisione per rispettare il numero massimo di 30 persone introdotto dal Dpcm indetto dal Premier Giuseppe Conte in data 13 ottobre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, Immuni potrebbe diventare obbligatoria per viaggiare

Forlì, matrimonio a rate: alle nozze organizzano tre ricevimenti

I due promessi sposi, Chiara e Vincenzo, non volevano spostare nuovamente la data delle nozze. Lo fecero già a Marzo rinviando il tutto al 17 ottobre. Il coronavirus purtroppo non è sparito, e il DPCM del 13 ottobre metteva a repentaglio le nozze. Così la coppia ha deciso ha avuto la seguente idea.

I festeggiamenti si sono svolti in tre momenti diversi. “È stato impegnativo”, afferma la sposa alle colonne de il Resto del Carlino. “Per l’intera prossima settimana abbiamo in programma piccole cene con qualche invitato. Non potevamo fare diversamente dato il numero ristretto di invitati concesso dal dpcm”.

Gli invitati “ci hanno dato contro, pensavano che reinviassimo nuovamente la data delle nozze”, prosegue la sposa. “Volevamo sposarci già a Marzo e siamo felici di esserci ritrovati tutti in questa ricorrenza gioiosa. Il coronavirus non è sparito e dopo i mesi bui e drammatici vissuti nel lockdown, abbiamo avuto un modo per sorridere tutti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nina Zilli: “Sono positiva al Covid-19, l’avrò preso al ristorante”