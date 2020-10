Epic Games Store è una piattaforma di distribuzione e vendita di videogiochi che è stata ufficialmente lanciata il 6 dicembre 2018. Da quel giorno Epic Games è al centro delle attenzioni di tantissime persone. Da una parte ci sono i videogiocatori, che ovviamente apprezzano le offerte presenti sul sito e si godono i giochi gratis offerti.

Però non solo i giocatori trovano giovamento dall’Epic Games Store. Infatti la piattaforma promette agli sviluppatori che pubblicano sul proprio e-commerce una fetta dei ricavi molto maggiore, che permette agli studi di aumentare i propri ricavi. Sempre più spesso, infatti, tanti sviluppatori scelgono di pubblicare i propri giochi in esclusiva temporale proprio sull’Epic Games Store, per guadagnare il massimo prima di approdare in via ufficiale su Steam e le altre piattaforme di vendita di videogames online. Questo non fa altro che aumentare la competizione che esiste tra i maggiori provider di videogames online, come Steam, Microsoft Games e GOG.

LEGGI ANCHE —> Divario digitale, Italia ancora indietro: 3.5 milioni di famiglie non hanno internet

Epic Games Store, i giochi della settimana: c’è Amnesia

I giochi che sono già disponibili questa settimana sono davvero importanti e stanno spingendo tantissimi utenti a scaricarli. Come non bastasse il fatto che si parli di videogames gratis, una doppia uscita interessante per attrarre i giocatori, si deve anche considerare la qualità dei videogame. E questa volta si parla di prodotti veramente molto importanti.

Amnesia: a Machine for Pigs. E’ un vero e proprio cult per tutti coloro che mano l’horror in prima persona. Questa versione in particolare del gioco non sente i suoi sette anni e continua a mantenere un fascino e una presa su chi lo gioca fuori dal comune. Ancora una volta, riuscirete a capire come siete finiti in quel posto infernale?