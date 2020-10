Elettra Lamborghini è incinta? I sospetti social e la sua risposta

Nausee, dolori, strane voglie ed inappetenza. Cosa può essere? I fan in un attimo hanno pensato ad una gravidanza per Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è fresca di matrimonio con il DJ olandese Afrojack. I due, dopo essersi sposati sul lago di Como sono convolati a nozze nonostante la complicata situazione. La coppia infatti, non ha rinunciato al viaggio di nozze in Belgio da cui la cantante è rimasta piacevolmente stupita.

Dopo un lungo viaggio di nozze, da soli, una gravidanza la si può aspettare. I sospetti aumentano quando Elettra chiede ai suoi fan “Ho nausea la mattina ed un senso di vomito tutto il giorno, odio gli odori, ma ho una voglia assurda di sushi e gelato al pistacchio”. Tutto quanto detto fa pensare ad una gravidanza, esattamente quella che i fan hanno sospettato, nonostante lei pensi ad un “cambio ormonale”.

Elettra Lamborghini è incinta? La risposta arriva direttamente dalla cantante

Sposati a fine settembre, Afrojack e Elettra Lamborghini hanno passato tanto tempo insieme da soli in Belgio. Evidentemente la cantante romagnola si aspettava che ci fosse tanto scalpore da parte dei fan a tal punto da mettere subito a tacere le voci. Tutti, dopo i sintomi dichiarati dalla stessa Elettra hanno pensato ad una gravidanza, ma lei stessa ha tolto ogni speranza.

“No, una gravidanza non può capitare. Cos’altro può essere?”. Elettra Lamborghini smorza gli entusiasmi in un attimo parlando in una gravidanza impossibile. Non è ben chiaro da cosa sia data questa impossibilità, ma l’argomento sembra essere molto delicato. Con molta serenità Elettra ha chiuso l’argomento in attesa di scoprire cosa possano essere tutti questi sintomi.