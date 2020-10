Dpcm, chiusure anti-assembramento: spunta riferimento ai sindaci

Nel nuovo Dpcm, sulle chiusure anti-assembramento, spunta il riferimento ai sindaci. Andiamo a vedere il testo che ha turbato i primi cittadini.

E’ giallo sulla sparizione del termine “sindaci” alla fine del nuovo Dpcm. Infatti come si legge nel nuovo provvedimento anti-Covid: “I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l’accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private”. Sono queste le parole di Conte durante il suo discorso a Palazzo Chigi.

Le parole del Presidente del Consiglio, però, hanno turbato e non poco i sindaci italiani. Infatti per molti, le parole di Conte sono risultate come uno scaricabarile. Tra di loro spunta il comunicato di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, che ha cercato di commentare il nuovo Dpcm del premier. Andiamo quindi a vedere tutte le parole di Decaro nei confronti dei nuovi provvedimenti.

Nuovo Dpcm, chiusure anti-assembramento affidate ai sindaci: lo sfogo di Decaro

Ma il discorso di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi non è andato giù al sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Infatti come riporta il primo cittadino barese: “Il governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica“.

La decisione del Governo ha così sorpreso tutti i primi cittadini da Nord a Sud, che in poco tempo si sono accodati alle parole di Decaro. Infatti all’appello del presidente dell’Anci si sono uniti Leoluca Orlando, Dario Nardella, Giorgio Gori che hanno ribadito che non è possibile scaricare il barile sulle spalle dei sindaci.

La protesta, però, non sembra intaccare il contenuto del Dpcm. Infatti nel nuovo decreto, si legge che: “Dalle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramentopuò essere disposta la chiusura dopo le ore 21:00” – continua il Dpcm – “fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private“.

