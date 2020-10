Il divario digitale in Italia continua ad essere un importante problema, che con il Covid-19 si fa sentire più forte che mai.

Sempre più persone hanno la necessità di accedere ad internet di questi tempi. Con il Covid-19 che imperversa, infatti, sempre più spesso la vita si sposta online. E non stiamo parlando soltanto dei social network o delle applicazioni di messagistica, ma anche di diverse pratiche necessarie per la vita. Sempre più spesso il governo spinge per avere online le pratiche burocratiche, con i servizi di rete si può accedere a qualsiasi banca dati, essere aggiornati sulla situazione. Con le lezioni sospese in alcune zone d’Italia, poi, tornano le videolezioni per tanti studenti, che devono scaricare sullo smartphone o sul portatile tutte le loro necessità per imparare stando a distanza, con la prof e gli amici che devono fare il massimo per cercare di comunicare e imparare. In questo senso si accentua sempre di più il divario digitale.

Divario digitale, Italia ancora indietro: 3.5 milioni di famiglie non hanno internet

Per divario digitale si intende il problema che da anni riguarda tutto il mondo, con delle zone ovviamente più colpite di altre. E l’Italia, purtroppo, continua a soffrire di questo problema da troppo tempo. Secondo le statistiche dell’Auditel-Censis ben 3.5 milioni di famiglie in Italia non hanno accesso ad internet. Una cifra veramente incredibile, pazzesca, che certamente rispecchia una situazione veramente complicata e difficile da gestire. Sempre più spesso si comprende la necessità di investire e anche di più per aumentare l’infrastruttura di rete e per aumentare le persone connesse ad internet.

